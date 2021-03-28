Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На акции протеста в Минске задержали две сотни людей

Воскресенье, 28 марта 2021, 00:48
TUT.BY

По меньшей мере 245 человек задержали 27 марта на митинге в Беларуси.

Источник: обновляемые данные белорусского правозащитного центра "Весна"

Детали: Большинство задержанных - в столице страны Минске.

Сообщается, что ряд лиц уже отпустили.

Белорусский Следственный комитет объявил, что возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за призывы Telegram-каналов к участию в "несанкционированных мероприятиях" в тот день.

После 14:00 начались задержки в районе площади Бангалор, во дворах и на соседних улицах.

Предыстория: 27 марта в Минске было объявлено митинг у площади Бангалор. Ожидалось, что он станет первым массовым протестным выходом противников Александра Лукашенко в этом году. После этого анонса в район площади Бангалор были стянуты объекты и силовики.

Темы: Беларусьакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Бразилии объявили о создании новой вакцины против Covid

В ночь на воскресенье Украина переходит на летнее время

Китай объявил о введении ответных санкций против США и Канады

Семенченко находится в больнице и к нему не пускают – адвокат

Агрессивный "британский" штамм Covid распространился по всей Украине – Степанов

Немецкие врачи призывают ввести жесткий локдаун

Все новости...
Беларусь
В Беларуси силовики мешают проведению протестной акции, есть задержанные
Беларуси отказали в участии на "Евровидении"
В Беларуси запретили книгу о Донбассе за "пропаганду исключительности"
Последние новости
01:50
Резников: Россиян, которые незаконно переехали в Крым — выдворят
00:48
На акции протеста в Минске задержали две сотни людей
23:59
В Бразилии объявили о создании новой вакцины против Covid
23:23
"Укрзализныця" сообщила, в каких "красных" зонах ограничено движение поездов
22:56
В Сербии начали вакцинировать иностранцев
22:38
В ночь на воскресенье Украина переходит на летнее время
22:16
США и Великобритания отреагировали на ухудшение состояния Навального
21:44
В поисках нелегалов: все АЗС в Украине пройдут проверку
21:32
видео, фотоВ Мьянме во время протестов убиты более 100 человек
20:58
Первым городом с "паспортами вакцинации" в США стал Нью-Йорк
Все новости...