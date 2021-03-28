На акции протеста в Минске задержали две сотни людей

По меньшей мере 245 человек задержали 27 марта на митинге в Беларуси.

Источник: обновляемые данные белорусского правозащитного центра "Весна"

Детали: Большинство задержанных - в столице страны Минске.

Сообщается, что ряд лиц уже отпустили.

Белорусский Следственный комитет объявил, что возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за призывы Telegram-каналов к участию в "несанкционированных мероприятиях" в тот день.

После 14:00 начались задержки в районе площади Бангалор, во дворах и на соседних улицах.

Предыстория: 27 марта в Минске было объявлено митинг у площади Бангалор. Ожидалось, что он станет первым массовым протестным выходом противников Александра Лукашенко в этом году. После этого анонса в район площади Бангалор были стянуты объекты и силовики.