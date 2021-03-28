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Погода: на Украину надвигается холодный атмосферный фронт

Воскресенье, 28 марта 2021, 08:31
Погода: на Украину надвигается холодный атмосферный фронт
Фото: Yonhap

В течение воскресенья на всей территории Украины ожидается достаточно теплая погода, однако в понедельник температура снова снизится.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: 28 марта повсюду будет тепло, от +10 до +15 градусов.

Дожди пройдут на Западе, Севере, в Винницкой и Одесской областях, на остальной территории преимущественно сухо.

В Киеве ближе к вечеру возможен дождь. 28 марта в столице до +13 градусов.

Холодный атмосферный фронт принесет понижение температуры сначала в западную часть Украины, до +6+9 градусов.

По словам Диденко, похолодание будет кратковременным.

 

При этом ГСЧС предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах.

Дословно: "28 марта в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)"

Украинская правда

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Темы: погода
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