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Глава Минздрава Германии призвал к жесткому локдауну на две недели

Воскресенье, 28 марта 2021, 11:25
Глава Минздрава Германии призвал к жесткому локдауну на две недели

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что, по его мнению, карантин на срок от 10 до 14 дней необходима, чтобы взять под контроль раздувающуюся вспышку коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Если мы возьмем цифры, включая сегодняшние события, нам действительно понадобится еще как минимум 10 или 14 дней, в течение которых мы действительно прекратим наши контакты, нашу мобильность", - сказал он.

По словам Шпана, Германии необходимо изолировать страну на пасхальные каникулы на следующей неделе, аналогично тому, что произошло в прошлом году, когда немцам было четко сказано оставаться дома и избегать любых контактов.

Шпан также сказал, что Германия, скорее всего, начнет использование вакцины против коронавируса, разработанной американским производителем Johnson & Johnson, начиная с середины апреля, что даст импульс пока еще медленному развертыванию вакцинации в Германии.

Ранее в субботу немецкие Германии заявили, что двухнедельная жесткая изоляция - единственный способ избежать переполнения больниц.

Институт Роберта Коха (RKI) по борьбе с болезнями в субботу сообщил о самом высоком семидневном уровне заболеваемости на 100 000 жителей с середины января: 124,9. Накануне он был на уровне 119,1.

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