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Вулкан в Исландии может извергаться годами, его посетили уже 10 тысяч человек

Воскресенье, 28 марта 2021, 14:21

Вулкан в Исландии, извержение которого началось в прошлую пятницу, может продолжать извергать лаву годами, потенциально став новой туристической достопримечательностью на острове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Тысячи исландцев съехались к месту извержения на полуострове Рейкьянес, примерно в 30 километрах к юго-западу от столицы, надеясь увидеть фонтанами лавы и даже приготовить еду на раскаленной породе.

"Это идеальное туристическое извержения. Однако помните о предостережении и не приближайтесь", - сказал профессор вулканологии из Университета Исландии Торвальдур Тордарсон.

Чтобы справиться с накоплением посетителей, власти Исландии устроила 3,5 километровую пешеходную дорожку к месту извержения и патрулирует территорию.

"Люди приходили пешком по различным направлениям в эту местность", - сообщила Агусты Гуннар Гилфасон, руководитель проекта Департамента гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями.

По оценкам Гилфасон, с вечера пятницы место посетили более 10 000 человек, некоторые из которых нуждались спасения из-за суровой погоды и путешествий без достаточного количества пищи и надлежащей одежды.

С момента первоначального извержения лава постоянно просачивалась из вулкана со скоростью от 5 до 10 кубических метров в секунду, сказал Тордарсон, поток, достаточно сильный для того, чтобы лава не затвердела и не закрыла трещину.

"Если он опустится ниже трех кубических метров, очень вероятно, что извержение прекратится", - сказал Тордарсон.

Он сравнил поток лавы с потоком извержения на Гавайях, которое началось в 1983 году и продолжалось в течение 35 лет. "Это может закончиться завтра, а может все еще продолжаться несколько десятилетий", - добавил он.

Темы: Исландия


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