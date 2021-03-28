Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Молдова получила из Румынии вторую партию вакцины от коронавируса

Воскресенье, 28 марта 2021, 14:51

В Кишинев прибыла из Румынии еще одна партия вакцины от коронавируса — 50,4 тысяч доз препарата AstraZeneca.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Румыния передала Молдове еще 50,4 тысяч доз вакцины от COVID-19. Этот транш позволяет нам продолжить и ускорить процесс вакцинации, чтобы защитить жизни как можно большего числа граждан. Благодарю президента Клауса Йоханниса и премьер-министра Флорина Кыцу. Спасибо, Румыния, за эту щедрую поддержку", — написала президент Майя Санду сообщила на своей странице в Facebook.

Глава государства подчеркнула, что каждая партия вакцины — это надежда на то, что получится остановить эпидемию, и вернуться к нормальной жизни.

"Странам с высоким уровнем вакцинации удалось снизить количество тяжелобольных людей и число смертей. Этого я хочу для Республики Молдова", — добавила президент.

Как известно, в Кишиневский аэропорт 27 февраля прибыла из Румынии первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca — 20 тысяч доз.

Темы: вакцинацияМолдоваРумыниякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

картаТурция утвердила планы развития нового Стамбульского канала

Эпидемия в Киеве: за сутки госпитализированы сотни людей

Водный кризис в Крыму: оккупанты подадут иск против граждан Украины

В Испании провели коронавирусный "тест" с помощью концерта со зрителями

Евросоюз перешел на летнее время

За сутки в Украине обнаружили еще 12 тысяч заражений Covid, 203 человека умерли

Все новости...
вакцинация
Коронавирус: количество привитых в Украине приближается к 200 тысячам
"Организация": Cтепанов объяснил, почему Украина вдвое отстает от плана вакцинации
В Бразилии объявили о создании новой вакцины против Covid
Последние новости
14:57
Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал и международную торговлю: что известно на данный момент
14:51
Молдова получила из Румынии вторую партию вакцины от коронавируса
14:35
На разминирование Донбасса уйдет до 30 лет – Резников
14:21
видеоВулкан в Исландии может извергаться годами, его посетили уже 10 тысяч человек
13:51
Выборы в Раду на двух округах: ЦИК обнародовала явку на 12:00
13:18
картаТурция утвердила планы развития нового Стамбульского канала
13:06
"Богдан Моторс" Гладковского в 2020 получила убытков на более чем 3 миллиарда
12:54
Эпидемия в Киеве: за сутки госпитализированы сотни людей
12:09
Кулеба: Франция может убедить Путина сесть за стол переговоров в Нормандском формате
12:04
К перекрывшему Суэцкий канал судну направили дополнительные буксиры
Все новости...