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Молдова получила из Румынии вторую партию вакцины от коронавируса

Воскресенье, 28 марта 2021, 14:51
Молдова получила из Румынии вторую партию вакцины от коронавируса

В Кишинев прибыла из Румынии еще одна партия вакцины от коронавируса — 50,4 тысяч доз препарата AstraZeneca.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Румыния передала Молдове еще 50,4 тысяч доз вакцины от COVID-19. Этот транш позволяет нам продолжить и ускорить процесс вакцинации, чтобы защитить жизни как можно большего числа граждан. Благодарю президента Клауса Йоханниса и премьер-министра Флорина Кыцу. Спасибо, Румыния, за эту щедрую поддержку", — написала президент Майя Санду сообщила на своей странице в Facebook.

Глава государства подчеркнула, что каждая партия вакцины — это надежда на то, что получится остановить эпидемию, и вернуться к нормальной жизни.

"Странам с высоким уровнем вакцинации удалось снизить количество тяжелобольных людей и число смертей. Этого я хочу для Республики Молдова", — добавила президент.

Как известно, в Кишиневский аэропорт 27 февраля прибыла из Румынии первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca — 20 тысяч доз.

Темы: вакцинацияМолдоваРумыниякоронавирус
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