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В Ирландии разыскивают двух человек, сбежавших из обязательного карантина в гостинице

Воскресенье, 28 марта 2021, 15:59
В Ирландии разыскивают двух человек, сбежавших из обязательного карантина в гостинице

Полиция Ирландии разыскивает двух человек, которые сбежали из обязательного карантинного отеля на севере Дублина в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Беглецы покинули отель Crowne Plaza в Сантри. Еще одного сбежавшего удалось найти.

Люди, прибывающие в Ирландию из 33 стран с "высоким риском" или прибывшие без отрицательного результата ПЦР-теста, должны пройти 14-дневный карантин.

Несоблюдение может привести к штрафу в размере 2000 евро или тюремному заключению на срок до одного месяца.

Стоимость проживания в отеле, который необходимо предварительно забронировать, начинается от 1875 евро.

Ирландские силы обороны несут ответственность за надзор за схемой и сопровождение автобусов из аэропорта Дублина в отель.

Темы: карантинкоронавирус
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