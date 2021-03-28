В Ирландии разыскивают двух человек, сбежавших из обязательного карантина в гостинице
Воскресенье, 28 марта 2021, 15:59
Полиция Ирландии разыскивает двух человек, которые сбежали из обязательного карантинного отеля на севере Дублина в субботу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Беглецы покинули отель Crowne Plaza в Сантри. Еще одного сбежавшего удалось найти.
Люди, прибывающие в Ирландию из 33 стран с "высоким риском" или прибывшие без отрицательного результата ПЦР-теста, должны пройти 14-дневный карантин.
Несоблюдение может привести к штрафу в размере 2000 евро или тюремному заключению на срок до одного месяца.
Стоимость проживания в отеле, который необходимо предварительно забронировать, начинается от 1875 евро.
Ирландские силы обороны несут ответственность за надзор за схемой и сопровождение автобусов из аэропорта Дублина в отель.