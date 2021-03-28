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Жители Германии за время пандемии накопили 182 млрд евро

Воскресенье, 28 марта 2021, 17:02

Жители Германии в условиях пандемии коронавируса накопили 182 миллиарда евро за период между январем 2020 года и январем 2021 года.

Такие данные привел Федеральный банк Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В целом сумма денег на частных банковских счетах достигла 1,73 триллиона евро.

Институт экономических исследований ifo подсчитал, что это предполагает так называемый "профицит сбережений" в около 100 млрд евро, и эта цифра еще возрастет в первом квартале 2021 года.

В то же время во время пандемии уменьшилась сумма кредитов, которую предоставляют потребителям, в том числе в форме овердрафта, заявили финансовые эксперты.

По словам главного редактора немецкого сайта для сравнения цен Check24 Кристиана Нау, потребители тратят меньше денег из-за ограничений во времена пандемии, а банки осторожно относятся к тому, кому занимать деньги в смутные финансовые времена.

Напомним, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о необходимости введения жесткого карантина на срок от 10 до 14 дней.

Темы: Германия


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