Премьер Армении подаст в отставку для проведения выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в апреле подаст в отставку для проведения в стране досрочных выборов в парламент.

Об этом он заявил во время посещения Армавирской области, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

"Да, в ближайшее время, в апреле, я подам в отставку. Я подам в отставку не для того, чтобы уйти, а подам в отставку для проведения досрочных парламентских выборов, продолжая исполнять обязанности премьер-министра. Если вы подтвердите свой мандат, то я, наша команда продолжат служить вам намного лучше, чем раньше. Если не подтвердите, мы смиренно передадим мандат тому, кого вы выберете", - сказал он.

Пашинян напомнил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня, заявив, что народ должен принять решение и дать оценку прошлому и будущему.

Премьер отметил, что Армения – страна народной власти, подчеркнув что в стране больше не будет повторения событий 27 октября 1999 года (убийство премьер-министра, спикера парламента и шести других депутатов и членов правительства во время расстрела парламента).

С конца февраля политический кризис в Армении углубился после того, как военные Генштаба выступили с заявлением за увольнение премьера Никола Пашиняна.

В тот же день Пашинян заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и заявил о "попытке государственного переворота".

18 марта премьер объявил, что учитывая нестабильную внутреннюю ситуацию и после консультаций с оппозиционными фракциями парламентские выборы в стране пройдут 20 июня. В оппозиции призвали не соглашаться на выборы, которых сами и требовали, пока у власти остается Пашинян или его команда

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