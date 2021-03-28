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На Печерске образовался "гейзер": 133 дома без тепла

Воскресенье, 28 марта 2021, 18:58

В результате повреждения магистрального трубопровода в Печерском районе Киева без тепла остались 133 дома, струя воды била на высоту нескольких этажей.

Источник: КГГА, Киев оперативный

Детали: Как сообщили в КГГА, повреждение трубопровода произошло в воскресенье в 13:50 на ул.Рыбальской, 13.

Дословно: "Это повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с утечкой теплоносителя на поверхность. Оно сразу было оперативно локализовано аварийной бригадой КП "Киевтеплоэнерго".

Сейчас начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временно приостановлены для 133 домов".

Больше деталей: В то же время, "Киев оперативный" сообщает, что в результате прорыва трубопровода образовался "настоящий гейзер".

На опубликованном видео видно, что струя воды доставала на высоту нескольких этажей.

Украинская правда
Темы: КиевЖКХ


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