В Украину идут дожди и мокрый снег

В начале недели в Украине незначительно похолодает, почти повсеместно пройдет дождь или мокрый снег.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В понедельник, 29 марта, ночью в северных, центральных и южных областях небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег, днем почти по всей Украине, кроме западных областей, небольшой, в Одесской области умеренный дождь.

Ветер северо-западный, на Левобережье юго-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве центральных и Одесской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях 0-5° мороза, днем 7-12° тепла, в Карпатах 0-5° тепла.

В Киеве ночью – небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь; температура ночью 2-4° тепла, днем 9-11°.

Во вторник, 30 марта, в южной части страны, в Карпатах, а ночью также в северо-восточных и восточных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, днем в западной части небольшой дождь. На остальной территории – без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, на юге северо-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, в восточной части до 5° мороза; днем 9-14° тепла, на востоке страны 4-9°.

В Киеве 30 марта – без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13°.