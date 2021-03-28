Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщине на территории школы нашли схрон с боеприпасами

Воскресенье, 28 марта 2021, 22:20
На Луганщине на территории школы нашли схрон с боеприпасами
фото НГУ

В Луганской области военнослужащие Нацгвардии вместе с представителями СБУ обнаружили схрон с боеприпасами на территории школы.

Источник: сайт Нацгвардии

 
фото Нацгвардии

Детали: Схрон обнаружили в воскресенье во время проверки оперативной информации на территории одной из школ населенного пункта Приволье.

Среди найденного – патроны калибра 7,62 и выстрелы гранатометные ВОГ 25.

В Нацгвардии отметили, что данная находка могла служить боевикам инструментом для организации диверсий на подконтрольной украинскому правительству территории.

 

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, а опасная находка передана представителям ГСЧС для уничтожения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Луганская областьНацгвардияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Луганская область
Из-за обстрела оккупантов на Луганщине пострадал волонтер
На Луганщине враг переоборудовал детские учреждения в военные госпитали – Генштаб
Убегали так, что за ранеными тянулись бинты: Нацгвардейцы показали, как уничтожают врага
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: