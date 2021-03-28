Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Луганщине на территории школы нашли схрон с боеприпасами

Воскресенье, 28 марта 2021, 22:20
фото НГУ

В Луганской области военнослужащие Нацгвардии вместе с представителями СБУ обнаружили схрон с боеприпасами на территории школы.

Источник: сайт Нацгвардии

 
фото Нацгвардии

Детали: Схрон обнаружили в воскресенье во время проверки оперативной информации на территории одной из школ населенного пункта Приволье.

Среди найденного – патроны калибра 7,62 и выстрелы гранатометные ВОГ 25.

В Нацгвардии отметили, что данная находка могла служить боевикам инструментом для организации диверсий на подконтрольной украинскому правительству территории.

 

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, а опасная находка передана представителям ГСЧС для уничтожения.

Украинская правда
Темы: Луганская областьНацгвардияСБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

В ЦИК назвали явку на довыборах в Раду в двух округах

фото, видеоРуководство Херсонщины снова развлекалось с полуголыми девушками

На Прикарпатье трое кандидатов идут нос к носу – экзит-пол

Кризис в Словакии из-за "Спутника V": премьер уходит в отставку

Гибель 4 воинов в пятницу: глава МИД призвал мир отреагировать

В ЕС представили "паспорт вакцинации": начнет действовать с 15 июня

Все новости...
Луганская область
Житель Луганщины подорвался на взрывчатке: полиция расследует террористический акт
Бывший руководитель Стахановского вагоностроительного завода платил налоги в ОРЛО
ОГП пожалуется в Гаагу на Россию из-за обстрелов гражданских объектов в Луганской области
Последние новости
22:44
В Киеве патрульное авто столкнулось с мотоциклом, есть пострадавший – СМИ
22:20
На Луганщине на территории школы нашли схрон с боеприпасами
21:52
В ЦИК назвали явку на довыборах в Раду в двух округах
21:31
фото, видеоРуководство Херсонщины снова развлекалось с полуголыми девушками
20:43
На Прикарпатье трое кандидатов идут нос к носу – экзит-пол
20:28
В Украину идут дожди и мокрый снег
19:52
Кризис в Словакии из-за "Спутника V": премьер уходит в отставку
19:26
Гибель 4 воинов в пятницу: глава МИД призвал мир отреагировать
18:58
видеоНа Печерске образовался "гейзер": 133 дома без тепла
18:24
В ЕС представили "паспорт вакцинации": начнет действовать с 15 июня
Все новости...