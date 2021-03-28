На Луганщине на территории школы нашли схрон с боеприпасами
Воскресенье, 28 марта 2021, 22:20
В Луганской области военнослужащие Нацгвардии вместе с представителями СБУ обнаружили схрон с боеприпасами на территории школы.
Источник: сайт Нацгвардии
Детали: Схрон обнаружили в воскресенье во время проверки оперативной информации на территории одной из школ населенного пункта Приволье.
Среди найденного – патроны калибра 7,62 и выстрелы гранатометные ВОГ 25.
В Нацгвардии отметили, что данная находка могла служить боевикам инструментом для организации диверсий на подконтрольной украинскому правительству территории.
На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, а опасная находка передана представителям ГСЧС для уничтожения.
Украинская правда