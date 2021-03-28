На Луганщине на территории школы нашли схрон с боеприпасами

В Луганской области военнослужащие Нацгвардии вместе с представителями СБУ обнаружили схрон с боеприпасами на территории школы.

Источник: сайт Нацгвардии

фото Нацгвардии

Детали: Схрон обнаружили в воскресенье во время проверки оперативной информации на территории одной из школ населенного пункта Приволье.

Среди найденного – патроны калибра 7,62 и выстрелы гранатометные ВОГ 25.

В Нацгвардии отметили, что данная находка могла служить боевикам инструментом для организации диверсий на подконтрольной украинскому правительству территории.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, а опасная находка передана представителям ГСЧС для уничтожения.