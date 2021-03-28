В Киеве патрульное авто столкнулось с мотоциклом, есть пострадавший – СМИ
Воскресенье, 28 марта 2021, 22:44
В Киеве на улице Елены Телиги в воскресенье вечером произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля патрульной полиции.
Источник: dtp.kiev.ua
#Мото #ДТП с участием патрульной полиции в Киеве на ул Телиги: столкнулись мотоцикл и патрульный полицейский #Митцубиши...Опубликовано dtp.kiev.ua Воскресенье, 28 марта 2021 г.
Детали: Сообщается, что мотоцикл столкнулся с Mitsubishi Outlander патрульной полиции.
В результате мотоциклист получил перелом руки, он госпитализирован.
По предварительной информации издания, полицейские начали погоню за нарушителем на полосе общественного транспорта, подрезав при этом мотоцикл.
Патрульная полиция, полиция и ГБР пока не сообщают о данной ДТП.