В Киеве патрульное авто столкнулось с мотоциклом, есть пострадавший – СМИ

В Киеве на улице Елены Телиги в воскресенье вечером произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля патрульной полиции.

Источник: dtp.kiev.ua

#Мото #ДТП с участием патрульной полиции в Киеве на ул Телиги: столкнулись мотоцикл и патрульный полицейский #Митцубиши... Опубликовано dtp.kiev.ua Воскресенье, 28 марта 2021 г.

Детали: Сообщается, что мотоцикл столкнулся с Mitsubishi Outlander патрульной полиции.

В результате мотоциклист получил перелом руки, он госпитализирован.

По предварительной информации издания, полицейские начали погоню за нарушителем на полосе общественного транспорта, подрезав при этом мотоцикл.

MotoHelp

MotoHelp

Патрульная полиция, полиция и ГБР пока не сообщают о данной ДТП.