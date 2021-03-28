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Американцам нравится борьба Байдена с COVID, но не ситуация с оружием

Воскресенье, 28 марта 2021, 23:32

Большинство американцев довольны борьбой нового президента Джо Байдена с коронавирусом, однако не одобряют его работу, связанную с ситуацией на границе и с применением огнестрельного оружия.

Источник: опрос ABC News/Ipsos

Детали: 75% опрошенных одобряют то, как Байден справляется с распределением вакцин против коронавируса и 72% - его реакцию на сам вирус.

60% одобряют то, как Байден справляется с восстановлением экономики страны.

Однако по 57% опрошенных недовольны поведением Байдена в отношении насилия с применением огнестрельного оружия, а также ситуации на границе США и Мексики.

 

Согласно опросу, взгляды на работу Байдена остаются сильно поляризованными, с глубокими партийными разногласиями по каждому вопросу.

Байден имеет двухпартийную поддержку только в одном вопросе: распространении вакцин против коронавируса. Его деятельность в этой сфере поддерживают 92% демократов, 77% независимых и 53% республиканцев.

Опросы ABC News/Ipsos проводился 26-27 марта этого года, было опрошено 517 взрослых лиц, статистическая погрешность 4.9%.

Украинская правда
Темы: БайденСШАопрос


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