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Не более двух человек: Мальта усилила ограничения перед Пасхой

Воскресенье, 28 марта 2021, 23:39

Мальта ограничила количество людей, которые могут встречаться в общественных местах до двух в, чтобы предотвратить всплеск случаев COVID-19 в период Пасхи.

Об этом объявил премьер-министр Роберт Абела, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

С 11 апреля в общественных местах люди не могут собираться группами более двух человек, если они не живут в одном доме.

На сегодняшний день ограничение составляет четыре человека, но правительство заявило, что новая мера вводится на Пасху по рекомендации органов здравоохранения для противодействия распространению COVID-19.

Штраф для нарушителей правил повышен до 300 евро с нынешних 100 евро.

Правительство также объявило, что с понедельника всем прибывшим на Мальту необходимо будет сдать отрицательный результат ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до поездки.

Пассажиры, прибывающие без теста, должны будут пройти тест на Мальте. Любой, кто откажется или даст положительный результат, будет помещен в карантин.

Фактически эта мера означает, что все страны, которые были в "зеленом списке", разрешающем неограниченные поездки, теперь находятся в "желтом" списке. Въезд из стран, внесенных в "красный" список, по-прежнему запрещен.

Темы: ЕвропакарантинЕС


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