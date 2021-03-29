На нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии произошел взрыв

В Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina, расположенном на острове Ява, произошел мощный взрыв с последующим масштабным пожаром.

Источник: Интерфакс, местная газета Tempo

Детали: Пожар после взрыва началась в понедельник утром по местному времени.

По словам очевидцев, пламя видно на расстоянии пяти километров.

Очевидцы также говорят, что перед возгоранием был слышен взрыв.

Нефтеперерабатывающий завод Pertamina находится в 200 км от столицы Индонезии Джакарты.