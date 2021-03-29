На нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии произошел взрыв
Понедельник, 29 марта 2021, 01:15
В Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina, расположенном на острове Ява, произошел мощный взрыв с последующим масштабным пожаром.
Источник: Интерфакс, местная газета Tempo
Детали: Пожар после взрыва началась в понедельник утром по местному времени.
По словам очевидцев, пламя видно на расстоянии пяти километров.
Очевидцы также говорят, что перед возгоранием был слышен взрыв.
Нефтеперерабатывающий завод Pertamina находится в 200 км от столицы Индонезии Джакарты.