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На нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии произошел взрыв

Понедельник, 29 марта 2021, 01:15
На нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии произошел взрыв

В Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina, расположенном на острове Ява, произошел мощный взрыв с последующим масштабным пожаром.

Источник: Интерфакс, местная газета Tempo

Детали: Пожар после взрыва началась в понедельник утром по местному времени.

По словам очевидцев, пламя видно на расстоянии пяти километров.

Очевидцы также говорят, что перед возгоранием был слышен взрыв.

За сообщением государственной нефтегазовой компании Pertamina, когда произошел этот инцидент, проходившие мимо четыре жителя получили ожоги и были немедленно направлены в реанимацию.

Нефтеперерабатывающий завод Pertamina находится в 200 км от столицы Индонезии Джакарты.

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Темы: Индонезиявзрывнефть
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