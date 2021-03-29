В Сербии огромные очереди из иностранцев, приехавших на вакцинацию

Тысячи людей приехали на выходных в столицу Сербии из соседних стран, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Klix.

Власти Сербии предложили иностранцам бесплатную вакцинацию, если они самостоятельно приедут на нее в выходные.

Перед главным центром вакцинации в Белграде жители Боснии, Черногории и Северной Македонии выстраивались в длинные очереди, очень часто в очереди стояли семьи. Колонны автомобилей также формировались с утра субботы на пограничных переходах с Сербией.

Директор Офиса по вопросам IТ и электронного правительства Михайло Йованович заявил, что за три дня в Сербии прививали более 22 000 иностранцев.

"Вакцинация иностранцев никоим образом не мешала вакцинации граждан Сербии, поскольку больше 28 000 наших граждан были вакцинированы за тот же период вакцинами Спутник V, Sinopharm и Pfizer", - сказал он.

В отличие от Сербии, которая сообщает о большом количестве вакцин, большинству ее соседей не хватает препаратов.

Сербия – одна из стран Европы с самой быстрой кампанией вакцинации. Медицинские работники вводят препараты китайской компании Sinopharm, российскую вакцину Спутник V, а также проводят вакцинацию препаратами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

В стране с населением около 7 миллионов человек более 2 миллионов человек получили по крайней мере первую дозу вакцины.