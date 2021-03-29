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Боевые корабли и субмарины Германии используют российские навигационные системы – СМИ

Понедельник, 29 марта 2021, 09:57
Фото eurointegration.com.ua

Подводные лодки и боевые корабли военно-морских сил Германии оснащены навигационными приборами, разработанными российской компанией, и шифрование данных в этих системах не соответствует военному стандарту безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании немецкого издания Bild.

Издание выяснило, что во времена канцлера Герхарда Шредера около ста кораблей ВМФ Германии были оснащены новыми навигационными системами от российской компании Transas в 2005 году.

Позже правительство приняло решение в пользу Transas и установил систему навигации "Navi Sailor 4100" (навигационный прибор для определения местоположения, скорости, маршрута) на самых современных немецких подводных лодках U35 (в эксплуатации с 2015 года) и U36 (с 2016 года).

Как известно, Шредер после ухода с поста канцлера активно лоббирует российские интересы, а с 2017 года является председателем совета директоров "Роснефти".

Компания Transas была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. Компания оснастила российский флот боевыми тренажерами и получила награду от начальника Генерального штаба России генерала Николая Макарова.

В 2018 году предприятие было куплено финской компанией Wartsila, но подразделение вооружений осталось в руках России. Бывшие инженеры Transas сейчас разрабатывают боевые дроны для российских военных.

Летом 2020 года Управление защиты Конституции Германии предупредило, что морские навигационные системы открывают "возможности для шпионажа и саботажа со стороны иностранных государств". Например, в случае кибератаки навигационные данные могут быть перехвачены и ими можно манипулировать, "в худшем случае - до полной потери функциональности" корабля.

Темы: ГерманияРосcия


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