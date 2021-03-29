В МОЗ анонсируют "революционный" запуск электронных больничных

Министерство здравоохранения заявляет, что разработка электронных листов нетрудоспособности или больничных близится к завершению, их уже тестируют.

Источник: заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации медицинской сферы Ярослав Кучер на брифинг в Минздраве

Прямая речь: "МОЗ вместе с партнерами... завершают разработку целевой модели внедрения электронных листков нетрудоспособности – функционала, который обеспечит запуск электронных больничных с полной интеграцией в электронную систему здравоохранения...

Мы озвучивали уже предварительные сроки запуска – конечно, мы будем тестировать эту модель. И, скорее всего, определенный период оно будет работать еще в параллели с бумажными (больничными). Но это революционная будет история. И я о ней более подробно расскажу, когда эти вопросы будут завершены".

Детали: Электронные больничные листы будут базироваться на медицинском заключении о временной нетрудоспособности.

Базовый функционал, который сейчас разработан для тестовой эксплуатации, тестировали в феврале, сообщил Кучер.

Как это будет работать: пациент обращается к врачу, врач осматривает больного и формирует электронное медицинское заключение в центральной базе данных электронной системы охраны здоровья (ЭСОЗ) в соответствии с категорией – беременность и роды, профессиональное заболевание и тому подобное. Через веб-интерфейс медицинской информационной системы вносятся данные в ЭСОЗ, там формируется электронный листок нетрудоспособности для передачи в другие заинтересованные органы.

Заместитель главы МОЗ отметил, что цель цифровизации этого процесса – чтобы не человек носил бумажку, а чтобы документ ходил по реестрам автоматически: "Должны ходить данные в системе, а не люди. Корешки подшивать – должно исчезнуть как советский рудимент".

Также это должно уменьшить нагрузку на врачей. Врачи смогут подтягивать данные из единой системы, а не заполнять их на другом портале, как планировалось ранее.

Кучер отметил, что летом тестировали упрощенную модель – и обнаружили ее негативные последствия.

Он отметил, что если пациент будет в электронной системе здравоохранения, то можно будет увидеть, кто выписал ему листок нетрудоспособности, какой диагноз, обращался ли этот человек за помощью раньше.

Кучер дал понять, что таким образом хотят снизить коррупционные риски, когда врач выписывает листки "по своему желанию". Ведь сейчас есть злоупотребления с выдачей листков нетрудоспособности, а контролируется этот процесс слабо.

Поэтому кроме технических вопросов разработки программного обеспечения, для электронного реестра листков нетрудоспособности нужны согласования других учреждений, нужно урегулировать порядок проверки обоснованности выдачи этих листов Фондом социального страхования.

Напомним: Концепция ЭСОЗ предполагала сооздание е-кабинета пациента и е-больничного в 2021 году.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал на апрель запуск ряда новых услуг в сервисе "Дія" на Diia Summit, в том числе электронного больничного.

Знать больше: Запуск давно обещанного электронного больничного перенесли на 2021. Как он должен работать