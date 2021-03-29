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В Британии прививки от коронавируса получили более 30 млн человек

Понедельник, 29 марта 2021, 11:09

В Британии количество людей, привитых от коронавируса по крайней мере первой дозой вакцины, превысило 30 млн.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, такие данные обнародовали 28 марта органы здравоохранения.

Агентство общественного здоровья Англии сообщило об уже 25 651 406 вакцинированных первой дозой, Шотландии – 2 385 709, Уэльса – 1 387 583, Северной Ирландии - 726 589.

Всего привиты первой дозой 30 151 287 человек - больше половины взрослого населения.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал это "феноменальным достижением".

В рекордный день вакцинации в Британии сделали 711 156 прививок.

Начиная с конца февраля, ежедневный прирост заражений коронавирусом в стране только иногда превышает 6000 случаев.

Как уже сообщалось, с 29 марта в стране начинается второй этап отмены коронавирусных ограничений. Среди прочего, позволяют встречи на улице группами до шести человек, открывают теннисные корты и поля для гольфа.

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Темы: Великобританиявакцинация
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