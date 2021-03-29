Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Британии прививки от коронавируса получили более 30 млн человек

Понедельник, 29 марта 2021, 11:09

В Британии количество людей, привитых от коронавируса по крайней мере первой дозой вакцины, превысило 30 млн.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, такие данные обнародовали 28 марта органы здравоохранения.

Агентство общественного здоровья Англии сообщило об уже 25 651 406 вакцинированных первой дозой, Шотландии – 2 385 709, Уэльса – 1 387 583, Северной Ирландии - 726 589.

Всего привиты первой дозой 30 151 287 человек - больше половины взрослого населения.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал это "феноменальным достижением".

В рекордный день вакцинации в Британии сделали 711 156 прививок.

Начиная с конца февраля, ежедневный прирост заражений коронавирусом в стране только иногда превышает 6000 случаев.

Как уже сообщалось, с 29 марта в стране начинается второй этап отмены коронавирусных ограничений. Среди прочего, позволяют встречи на улице группами до шести человек, открывают теннисные корты и поля для гольфа.

Темы: Британиявакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Минздрав обновил перечень "красных" зон: добавилась еще одна область

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб в аварии вертолета

Довыборы в Раду: в Донецкой области побеждает Аксенов, на Прикарпатье – сохраняется интрига

В 4 областях в воскресенье не сделали ни одной прививки против COVID

Сняли с мели судно, которое заблокировало Суэцкий канал

Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии

Все новости...
Британия
Экс-лидер Шотландии создал партию, которая будет добиваться независимости от Британии
В Британии разбился самолет Королевских воздушных сил
Британия усилит миграционное законодательство, чтобы усложнить прибытие искателей убежища
Последние новости
12:24
В армии еще 2 смерти от COVID-19
12:18
В ВОЗ назвали четыре вероятные способа передачи коронавируса человеку
12:17
ВидеоНидерланды: прихожане церквей, нарушивших карантин, напали на журналистов
12:00
Кибератака с "российским следом" в США: хакеры получили доступ к почте главы МВД - СМИ
11:59
В Херсоне в областной больнице вспышка коронавируса
11:52
Украина в ТКГ будет настаивать на возвращении к "тишине" на Донбассе
11:51
Нефть дешевеет на фоне новостей из Суэцкого канала
11:36
Сайт КС не работает с момента обнародования указа по Тупицкому
11:29
Курс валют на 29 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:27
Минздрав обновил перечень "красных" зон: добавилась еще одна область
Все новости...