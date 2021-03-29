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Кибератака с "российским следом" в США: хакеры получили доступ к почте главы МВД - СМИ

Понедельник, 29 марта 2021, 12:00
Кибератака с российским следом в США: хакеры получили доступ к почте главы МВД - СМИ

Хакеры, осуществившие масштабную кибератаку в США через программное обеспечение компании SolarWinds, получили доступ к электронной почте руководителя Департамента (министерства) внутренней безопасности, а также сотрудников отдела кибербезопасности.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Агентство пообщалось с более чем десятком нынешних и бывших чиновников. Они согласились говорить на условиях анонимности.

Ценность данных, которые могли получить злоумышленники через сломанные почты тогдашнего руководителя Департамента Чада Вулфа и других должностных лиц, публично неизвестна.

Как сообщили собеседники, Вулф и другие топ-чиновники сразу после того, как стало известно об инциденте, начали использовать новые телефоны и использовать для переписок мессенджер Signal.

Также в доступе хакеров оказались рабочие графики сотрудников Министерства энергетики, в том числе тогдашнего руководителя Дэна Бруетта.

По поводу кибератаки через SolarWinds проводились уже несколько слушаний в Конгрессе, но значительных деталей на них не разглашали.

Республиканец Пэт Фэллон на одном из них сказал, что хакеры взломали электронную почту секретаря Департамента внутренней безопасности. AP обратилось за комментарием к Вулфу, но он ответил только, что было много электронных ящиков.

Представитель DHS говорила, что пострадала почта только незначительного количества чиновников и что сейчас в ведомстве не видят указаний на то, что их сеть до сих пор скомпрометирована.

Напомним, в декабре в США обнаружили кибервмешательство, продолжавшееся уже месяцами и ставшее возможным из-за проникновения в обновление программного обеспечения компании SolarWinds Inc. из Техаса. От атаки пострадали как минимум 9 федеральных ведомств и десятки частных компаний.

В декабре 2020 года предыдущий госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к атаке. РФ свою роль отрицает.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что в администрации Байдена выясняют все детали атаки и после завершения расследования обещают подготовить реакцию на нее.

Вопрос кибератаки через SolarWinds поручили заместителю советника по нацбезопасности Энн Нойбергер.

Темы: хакерыСША
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