Нидерланды: прихожане церквей, нарушивших карантин, напали на журналистов

Полиция Нидерландов арестовала мужчину, который ударил журналиста возле протестантской церкви, открывшейся для всех прихожан в воскресенье, несмотря на строгий карантин в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Журналисты приехали в церковь Миераскерк в городе Кримпен-ан-ден-Эйссел недалеко от Роттердама, которая попала в заголовки СМИ после сообщений о том, что она проводит службу для всех прихожан.

В Нидерландах действует строгий карантин и все массовые собрания, в том числе церковные службы, запрещены.

De pijn is weg maar ben nog steeds geschokt - ben vanochtend tijdens mijn werk aangevallen door een kerkganger in Krimpen @RTV_Rijnmond - meer hierover op https://t.co/5yHj38zkri -nu eerst aangifte doen pic.twitter.com/8VJR5np17j — Jacco van Giessen (@jaccovangiessen) March 28, 2021

Подозреваемого в нападении 43-летнего мужчину вывели из церкви во время службы и задержали.

Еще одно нападение на журналистов произошло у церкви Сиона в городе Урк, к северо-востоку от Амстердама. Прихожане напали на журналистов во время службы, проходившей без соблюдения каких-либо мер защиты.

Один из прихожан намеренно сбил телеоператора у церкви своей машиной. Сообщается, что журналисты получили лишь легкие травмы.