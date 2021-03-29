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В армии еще 2 смерти от COVID-19

Понедельник, 29 марта 2021, 12:24
В армии еще 2 смерти от COVID-19

В Вооруженных силах еще два человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом COVID-19.

Источник: пресс-служба командования медсил ВСУ

Дословно: "Один из работников ВСУ по 16.03.2021 находился на стационарном лечении в Одесской городской инфекционной клинической больнице, а другой с 03.03.2021 в Камьянка-Бугской центральной районной больнице.

Несмотря на проводимую терапию 27.03.2021 состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть одного из них была зафиксирована 27.03, а другой 28.03".

Детали: Всего в Вооруженных силах зарегистрировано 57 летальных случая от осложнений вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в армии обнаружили 48 новых случаев заболевания. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек.

С начала прививочной кампании в ВСУ 18 785 человек получили 1 дозу вакцины, из них 2153 военных медиков.

За минувшие сутки на COVID-19 привито 168 человек.

По состоянию на утро 29 марта в ВСУ на COVID-19 болеет 2644 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 18 061 человек.

На изоляции (в т. ч. Самоизоляции) находится 778 человек.

Украинская правда
Темы: армияCovid-2019коронавирус
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