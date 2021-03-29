Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В армии еще 2 смерти от COVID-19

Понедельник, 29 марта 2021, 12:24

В Вооруженных силах еще два человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом COVID-19.

Источник: пресс-служба командования медсил ВСУ

Дословно: "Один из работников ВСУ по 16.03.2021 находился на стационарном лечении в Одесской городской инфекционной клинической больнице, а другой с 03.03.2021 в Камьянка-Бугской центральной районной больнице.

Несмотря на проводимую терапию 27.03.2021 состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть одного из них была зафиксирована 27.03, а другой 28.03".

Детали: Всего в Вооруженных силах зарегистрировано 57 летальных случая от осложнений вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в армии обнаружили 48 новых случаев заболевания. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек.

С начала прививочной кампании в ВСУ 18 785 человек получили 1 дозу вакцины, из них 2153 военных медиков.

За минувшие сутки на COVID-19 привито 168 человек.

По состоянию на утро 29 марта в ВСУ на COVID-19 болеет 2644 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 18 061 человек.

На изоляции (в т. ч. Самоизоляции) находится 778 человек.

Украинская правда
Темы: армияCovid-2019коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Минздрав обновил перечень "красных" зон: добавилась еще одна область

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб в аварии вертолета

Довыборы в Раду: в Донецкой области побеждает Аксенов, на Прикарпатье – сохраняется интрига

В 4 областях в воскресенье не сделали ни одной прививки против COVID

Сняли с мели судно, которое заблокировало Суэцкий канал

Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии

Все новости...
армия
Военный на Львовщине организовал подпольные АЗС с краденым топливом – ОГП
В Росгвардии создали управление политической пропаганды
В России подумывают построить новый армейский музей в виде огромной звезды - ВВС
Последние новости
12:24
В армии еще 2 смерти от COVID-19
12:18
В ВОЗ назвали четыре вероятные способа передачи коронавируса человеку
12:17
ВидеоНидерланды: прихожане церквей, нарушивших карантин, напали на журналистов
12:00
Кибератака с "российским следом" в США: хакеры получили доступ к почте главы МВД - СМИ
11:59
В Херсоне в областной больнице вспышка коронавируса
11:52
Украина в ТКГ будет настаивать на возвращении к "тишине" на Донбассе
11:51
Нефть дешевеет на фоне новостей из Суэцкого канала
11:36
Сайт КС не работает с момента обнародования указа по Тупицкому
11:29
Курс валют на 29 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:27
Минздрав обновил перечень "красных" зон: добавилась еще одна область
Все новости...