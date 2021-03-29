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В Италии "покраснели" еще три региона, но столичный регион становится "оранжевым"

Понедельник, 29 марта 2021, 12:41
В Италии покраснели еще три региона, но столичный регион становится оранжевым

Еще три региона Италии - Калабрия, Тоскана и горный Валле д'Аоста с 29 марта перешли в "красную зону", где действуют жесткие карантинные ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

До этого "красными" были девять провинций. Поэтому в зоне с самыми карантинными ограничениями оказалось более чем полстраны.

В то же время столичный регион Лацио со вторника перейдет из красной зоны в оранжевую - умеренного риска.

В итальянских "красных зонах" закрыты все второстепенные магазины, а выходить из дома разрешено только на работу или при наличии другой важной причине.

Школы в "красных зонах" также закрыты, однако правительство допускает возвращение школьников начальных классов к очному обучению после Пасхи.

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Темы: ИталиякоронавирусCovid-2019
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