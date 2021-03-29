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Армения получила первую партию вакцин через COVAX

Понедельник, 29 марта 2021, 13:07

Армения получила первую партию вакцины от коронавируса через платформу COVAX.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн", об этом сообщило министерство здравоохранения.

Это 24 000 доз вакцины AstraZeneca.

В сообщении Минздрава отмечают, что вакцину будут использовать для прививки медиков, людей старше 65 лет, также людей с хроническими заболеваниями младшего возраста и работников учреждений социальной помощи.

Вакцинация в стране будет добровольной.

В Армении одобрили использование трех вакцин - Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и российской Sputnik V.

Как уже сообщалось, такую ​​же партию вакцин 28 марта получило Косово, которое начнет вакцинацию последним в Европе.

Соседняя с Арменией Грузия получила через COVAX уже как минимум две партии вакцины - AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.

В Армении, как и в большинстве стран, в последнее время количество заражений растет. На прошлой неделе в стране с населением около 2,9 млн человек ежедневные показатели впервые с декабря начали превышать 1000 случаев в сутки.

Темы: Армениявакцинациякоронавирус


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