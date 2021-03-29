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Венгрия первая в ЕС по темпам вакцинации и количеству смертей от COVID-19

Понедельник, 29 марта 2021, 16:18

По данным агентства ЕС, Венгрия прививала больше своего населения, чем любая другая страна Европейского Союза, но она продолжает оставаться одной из худших в мире по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, Венгрия ввела первую дозу вакцины 21,6% ее населения, опережающий маленькое островное государство Мальту и превосходит средний по ЕС показатель в 12,3%.

Но высокий уровень вакцинации в Венгрии, результат стратегии закупок, которая предусматривает дозы из Китая и России в дополнение к предоставляемых ЕС, не смог замедлить всплеск пандемии, который привел к наивысшему двухнедельного уровня смертности на душу населения в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса.

Венгрия была первой в ЕС, утвердила вакцины Sinopharm из Китая и "Спутник V" из России.

"Мы в очень хорошей позиции, прямо во главе очереди, и русские, и китайцы выполняют свои задачи в срок", - сказал Орбан.

На прошлой неделе Венгрия выдала экстренное разрешение еще на две вакцины - Convidecia, произведенный китайской компанией CanSino Biologics, и Covishield, версию вакцины AstraZeneca, произведенную в Индии, - что довело общее количество одобренных вакцин до семи, всего в Европе.

Но хотя чиновники отмечают, что только быстрое внедрение вакцин может положить конец пандемии.

По состоянию на понедельник более 20 000 человек умерли в результате коронавируса в стране с менее чем 10 миллионами жителей, занимает третье место по уровню смертности на душу населения в мире.

Темы: ВенгриякоронавирусCovid-2019ЕС


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