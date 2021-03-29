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Президент Литвы согласился с Байденом: Путин - убийца

Понедельник, 29 марта 2021, 17:56

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что российского президента Владимира Путина можно назвать убийцей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"К сожалению, да", - ответил Науседа на вопрос, мог ли бы он вслед за президентом США Джо Байденом назвать Путина убийцей.

По словам президента Литвы, Россия демонстративно не учитывает территориальную целостность соседних стран, таких как Украина.

"Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное равнодушие, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает довольно демонстративно", - сказал Науседа.

Другим важным аспектом, по его словам, является ситуация внутри России, где режим "наиболее грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких как Алексей Навальный.

"И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском Союзе - это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далеким от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", - отметил Науседа.

Напомним, недавно между президентами США и России возникла заочная словесная перепалка.

В недавнем интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

Путин пожелал здоровья Байдену в ответ на его слова и вспомнил детскую поговорку.

Темы: ЛитваПутинБайден
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