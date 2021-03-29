Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В МИД отреагировали на подготовку переговоров Макрона и Меркель с Путиным

Понедельник, 29 марта 2021, 18:57

В МИД убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе Нормандского формата можно достичь сдвигов в урегулировании на востоке Украины.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил спикер МИД Олег Николенко, комментируя информацию о подготовке видеоконференции лидеров Франции, Германии и РФ.

"Наша позиция - ничего об Украине без Украины", - отметил он.

Дипломат напомнил, что переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в нормандской формате с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России.

"Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе Нормандии можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - отметил Николенко.

"На фоне обострения обстрелов украинских позиций руководство нашего государства сейчас прилагает активные усилия для активизации переговоров именно в четырехстороннем формате - как на уровне глав государств, так и на уровне политических советников лидеров Н4", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас ведется подготовка видеоконференции лидеров России, Германии и Франции. В частности, они обсудят обострение на Донбассе.

Темы: МИДПутинФранцияМеркель


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено от 17:58Дело о ПВК: суд отправил под домашний арест бывшего комбата

Тупицкий объявил о созыве спецзаседания КС

В России осудили экс-футболиста за "попытку передать" Украине запчасти к С-300

У Кличко опасаются, что в Киеве придется остановить транспорт

фото, видеоГигантский контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, снова на плаву

Праздновали день театра: председатель Херсонской ОГА оправдался за развратное шоу

Все новости...
МИД
Украинское министерство отреагировало на забросы РФ о "российском поэте" Шевченко
Гибель 4 воинов в пятницу: глава МИД призвал мир отреагировать
Украинцев среди жертв столкновения поездов в Египте нет
Последние новости
19:51
В Австрии напали на украинских подростков, один в больнице с ножевыми ранениями
19:35
Раскол в "Голосе": нардепы требуют перевыборов руководства партии
19:17
Пенсионный фонд получил 4 млрд через налоговые льготы для ФЛП – министр
19:00
обновлено от 17:58Дело о ПВК: суд отправил под домашний арест бывшего комбата
18:58
Кабмин планирует в ближайшее время увеличить лимит портфельных гарантий для банков
18:57
В МИД отреагировали на подготовку переговоров Макрона и Меркель с Путиным
18:54
Мининфраструктуры работает над речными туристическими маршрутами
18:53
Аваков обнародовал декларацию: зарплата на треть меньше
18:48
Глава Налоговой предлагает снизить лимиты на расчеты наличными
18:40
Тупицкий объявил о созыве спецзаседания КС
Все новости...