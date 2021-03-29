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В Австрии напали на украинских подростков, один в больнице с ножевыми ранениями

Понедельник, 29 марта 2021, 19:51

В австрийском городе Грац в воскресенье группа неизвестных напала на двух украинских подростков, один пострадавший в больнице с тяжелыми ножевыми ранениями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет австрийское издание Heute.

Сообщается, что в воскресенье двое братьев, оба граждане Украины, договорились через соцсети встретиться с незнакомцем для продажи одежды.

Встреча произошла около 16.15. Покупатель заманил обоих парней в возрасте 15 и 17 лет, в пешеходный подземный переход. Когда незнакомец примерил куртку, с обоих входов в подземный переход к братьям подошли четверо-пятеро людей в масках.

17-летний парень сопротивлялся, что привело к драке. Один из злоумышленников в маске вытащил нож и нанес парню удар в верхнюю часть тела.

Когда ему на помощь бросился его 15-летний брат, злоумышленники скрылись.

17-летнего юношу госпитализировали в одну из больниц Граца. Его ранения описывают как серьезные. Младший брат получил незначительные травмы лица.

Полиция города открыла производство и проводит расследование нападения.

Информацию об инциденте подтвердили "Укринформу" в украинском диппредставительстве в Австрии.

"Посольство держит дело на контроле. На сегодня угрозы жизни раненому гражданину Украины нет", - сообщила консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич.

Напомним, жестокое избиение несовершеннолетнего Украинские произошло вечером 15 января во 15-м округе Парижа. На него напали около десяти молодых людей. С тяжелыми травмами парня госпитализировали, некоторое время он находился в искусственной коме. В начале марта его выписали из больницы.



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