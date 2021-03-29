Эстония вернула домой восемь украинцев, нарушивших правила въезда

В воскресенье, 28 марта, эстонские полицейские проверяли законность въезда иностранцев в Эстонию и обнаружили восемь граждан Украины и одного гражданина Беларуси, нарушивших установленные в связи с распространением вируса ограничения на въезд в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Руководитель службы по надзору за рубежом и миграцией Ляенеской префектуры Марго Петерс сказал, что полицейские проверили на шоссе Таллинн-Пярну-Икла более 160 транспортных средств, которые въехали в Эстонию через пограничный пункт Икла. Всего было проверено 239 человек, более половины которых были иностранными гражданами, и в ходе этой проверки были выявлены нарушения со стороны пяти иностранцев.

"Оснований для въезда в Эстонии не было в четырех граждан Украины и одного гражданина Беларуси. В отношении всех этих иностранцев у полицейских было основание считать, что они хотят найти в Эстонии работу, хотя двое из них утверждали, что едут к другу на день рождения ", - сказал Петерс.

Девяти иностранцам, нарушившим правила въезда в Эстонию, пришлось вернуться домой.

Петерс напомнил еще раз, что сейчас иностранцы могут приехать в Эстонию на работу только в случае, если на момент пересечения границы у них уже есть работодатель и работа в Эстонии оформлена корректно.

"Если работа уже оформлена и в порядке, полицейские видят это во время проверки. Всем предприятиям, которые принимают иностранцев на работу, напоминаю, что работу иностранца следует заранее зарегистрировать в Департаменте полиции и погранохраны", - сказал Петерс.