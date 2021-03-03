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Прокуроры умышленно не обжаловали досрочное освобождение нардепа, осужденного за убийство

Среда, 3 марта 2021, 00:26
Прокуроры умышленно не обжаловали досрочное освобождение нардепа, осужденного за убийство

Бывшего руководителя прокуратуры Киевской области обвиняют в том, что он скрывал действия своих подчиненных, которые умышленно вовремя не обжаловали решение суда об условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство экс-нардепа. Вероятно, речь идет о Викторе Лозинском.

Источник: сообщение ОГПУ

Детали: Отмечается, что в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя прокуратуры Киевской области. Его обвиняют в организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы, служебном подлоге, укрывательстве преступления, а также заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления.

Так, бывший глава прокуратуры пытался скрыть противоправные действия своих подчиненных. Последние специально вовремя не обжаловали решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего народного депутата Украины, осужденного за умышленное убийство, от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья.

Вероятно, речь идет о экс-нардепе от "Батькивщины" Викторе Лозинском, который убил крестьянина во время охоты.

В Офисе генпрокурора сообщили, что подозреваемый организовал составление и выдачу ложной апелляционной жалобы на это постановление суда. Для регистрации апелляционной жалобы в якобы установленный законом срок он также организовал несанкционированное внесение в автоматизированную систему учета работы органов прокуратуры ложных сведений.

Позже, чтобы скрыть правонарушения подчиненных, чиновник совершил заведомо ложное сообщение о совершении преступления, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения.

В частности, документально было создано видимость, что преступление совершили не подчиненные прокуроры, а работники исправительной колонии, которые якобы незаконно выпустили бывшего нардепа.

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Предыстория:

  • В 2007 году господин Лозинский, который был влиятельным аграрным бизнесменом в Кировоградской области, избирался депутатом парламента от БЮТ.
  • 16 июня 2009 в результате столкновения на территории охотничьих угодий с Лозинским, а также бывшими прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским был убит Валерий Олийнык.
  • В 2016 году Лозинский вышел из тюрьмы по "закону Савченко".
  • В 2020 году освобожденный нардеп победил в выборах председателя объединенной территориальной общины рядом с местом убийства в Кировоградской области.

Украинская правда

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Темы: Лозинскийпрокуратура
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