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Кравчук об эскалации на Донбассе: Россия почувствовала усиление давления

Среда, 3 марта 2021, 11:13

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что осложнение военной ситуации на Донбассе последнее время - это реакция России на активизацию действий Украины в отстаивании своих позиций.

Источник: Кравчук в интервью телеканалу "Дом"

Детали: Кравчук констатировал, что "тишина" стала меньше "тишиной" чем была, например, неделю назад. На линии фронта больше стреляют, есть много раненых и контуженных. Очевидно, что активность российской стороны возросла.

Он отметил, что попытки украинской стороны прояснить ситуацию пока не дают каких-то конкретных результатов. Но Кравчук предполагает, что это реакция России на активность Украины.

Кроме того, на Россию усиливается международное давление. США четко определили отношение к РФ, в оккупации Крыма и части Донбасса. Ухудшились отношения с Европой, о чем свидетельствуют заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по итогам визита в Москву.

Прямая речь: "В последнее время и президент Владимир Зеленский, и Верховная Рада, и наша делегация в ТКГ значительно усилили активность. Плюс санкции. То есть Россия увидела, что Украина от слов перешла к делу. То, что раньше не делалось, хотя были возможности, сейчас реально осуществляется...

Думаю, все это в целом создало такую ​​ситуацию, когда Россия почувствовала, что давление на нее усиливается. И в таких случаях, как показывает опыт, оппонент пытается доказать, что он тоже, мол, не спит. И он начинает какие-то действия".

Детали: По мнению главы украинской делегации в ТКГ, в нынешней ситуации даже мощная российская пропаганда не сработает. Потому что люди сравнивают происходящее в Украине и в России, и результат "работает сегодня не Россию".

По мнению Кравчука, украинской стороне нужно на силу отвечать силой на свободу - свободой, на переговоры - переговорами.

Темы: войнаДонбассООС


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