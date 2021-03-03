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Радуцкий говорит, что коронавирус мутирует: у украинцев появляются новые симптомы

Среда, 3 марта 2021, 12:21

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья, основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий заявляет, что в Украине у больных COVID-19 начинают появляться новые симптомы, что свидетельствует о мутации коронавируса.

Источник: Радуцкий в эфире канала "Украина 24", УНИАН

Прямая речь: "Вирус мутирует, и мы видим по Ивано-Франковской области, там начали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы, которые ранее не были характерны для COVID-инфекции: диарея, тошнота и тому подобное – это те симптомы, которых не было раньше при COVID-19".

Детали: Радуцкий, который до избрания в парламент был президентом ООО "Борис", сказал, что эти признаки позволяют специалистам предположить, что коронавирус "понемногу мутирует".

Этому предшествовало: 26 февраля заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что лаборатория немецкой клиники "Шарите" не выявила в Украине британского, бразильского или южноафриканского штаммов коронавируса.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7 235 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 429 детей и 319 медработников. С начала пандемии в Украине лабораторно подтвержден коронавирус у 1 млн 364 тыс. 705 человек, выздоровели – 1 млн 182 тыс. 036. Кроме того, зафиксировано 26 тыс. 397 летальных случаев.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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