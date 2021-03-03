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Отменить перевод часов: Рада сделала первый шаг

Среда, 3 марта 2021, 12:05
Отменить перевод часов: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с зимнего на летнее время и наоборот. Планируется навсегда остаться на зимнем времени.

Источник: заседание ВР в среду

Детали: За проект 4201 проголосовали 277 депутатов.

Новый закон предлагает отменить сезонный перевод часов на час вперед и назад и установить единое время на всей территории Украины: всемирное координированное время (по Гринвичу) плюс два часа.

Автор законопроекта первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук объясняет, что новый закон, среди прочего, обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку на оккупированных территориях установлено время России. Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени позволит укрепить и вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, считает вице-спикер, закон защитит здоровье украинцев, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья в период адаптации к новому времени. Такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Научные исследования связывают изменения времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы.

Также, подчеркивает Стефанчук, доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

Ежегодно переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. В этом году он запланирован в ночь с субботы 24 октября на воскресенье 25 октября. Инициатор законопроекта надеется, что в случае поддержки Верховной Радой, этот сезонный перевод стрелок часов станет последним.

Заместитель председателя ВР отмечает, что изложенный в законе подход соответствует и мировой практике. Так, в частности, ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное применяется сейчас примерно в 60 странах. При этом около 140 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или отказались от такой практики. Кроме того, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года. Такое решение было принято по результатам онлайн-голосования, проведенного в странах ЕС, согласно которому 84% жителей ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время.

Напомним: Украина собирается отказаться от перевода часов после соответствующего решения Европейского Союза.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: времяВерховная Радазаконодательство
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