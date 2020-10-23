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Украины 25 октября переходит на зимнее время: в КМУ сообщили, когда от этого откажутся

Пятница, 23 октября 2020, 16:05

Украина попытается отказаться от перехода на летнее и зимнее время, если подобное решение примет Европейский союз. Переход на зимнее время в 2020 году состоится в ночь на 25 октября.

Источник: пресс-служба Минэкономики

Дословно: "25 октября 2020 года в 4:00 по киевскому времени стрелки часов переводятся на 1 (один) час назад".

Детали: Отмечается, что аналогичный порядок исчисления времени действует на территории ЕС на основании директивы Европарламента от 19.01.2001 о переходе на летнее время.

Однако Еврокомиссия предложила пересмотреть этот вопрос и отменить перевод часов дважды в год.

Так, каждая страна ЕС до апреля 2021 года должна определиться, на каком времени она останется: на летнем или зимнем.

Украинское министерство сообщает, что мониторит эту инициативу Еврокомиссии и "в случае принятия на законодательном уровне в ЕС решения об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства к ЕС, будет предложено Кабмину рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины".

Предыстория:

  • Первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил отказаться от перехода на летнее и зимнее время и закрепить на территории Украины единое киевское время. Он зарегистрировал в Раде проект закона №4201.
  • Согласно постановлению Кабмина №509 от 13 мая 1996 года, ежегодно в Украине в последнее воскресенье октября в 4:00 стрелки часов переводятся на один час назад (зимнее время), а в последнее воскресенье марта в 3:00 стрелки часов переводятся на летнее время – на один час вперед.

Украинская правда
Темы: УкраинавремяЕвропаЕвропарламентКабинет министров


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