Российский суд приговорил проукраинского активиста Приходько к 5 годам тюрьмы

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил крымчанина, политзаключенного Олега Приходько к 5 годам заключения в колонии строгого режима.

Источник: издание "Ґраты" из зала суда

Детали: Первый год своего срока Приходько должен будет провести в колонии с самым строгим режимом, где заключенные все время находятся в камерах.

Кроме того, Приходько назначен штраф в размере 110 тысяч рублей (около 42 тысяч гривен).

Отмечается, что суд освободил Приходько от наказания по статье о хранении взрывчатки в связи с истечением срока давности.

"Ґраты" отмечают, что в суде против Приходько свидетельствовали только засекреченные свидетели. Они утверждали, что слышали о террористических планах крымчанина от него самого и когда он разговаривал с кем-то по телефону. Остальные свидетели выступили в защиту Приходько.

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