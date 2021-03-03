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Российский суд приговорил проукраинского активиста Приходько к 5 годам тюрьмы

Среда, 3 марта 2021, 14:40

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил крымчанина, политзаключенного Олега Приходько к 5 годам заключения в колонии строгого режима.

Источник: издание "Ґраты" из зала суда

Детали: Первый год своего срока Приходько должен будет провести в  колонии с самым строгим режимом, где заключенные все время находятся в камерах.

Кроме того, Приходько назначен штраф в размере 110 тысяч рублей (около 42 тысяч гривен).

Отмечается, что суд освободил Приходько от наказания по статье о хранении взрывчатки в связи с истечением срока давности.

"Ґраты" отмечают, что в суде против Приходько свидетельствовали только засекреченные свидетели. Они утверждали, что слышали о террористических планах крымчанина от него самого и когда он разговаривал с кем-то по телефону. Остальные свидетели выступили в защиту Приходько.

Предыстория:

  • 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Ореховое в оккупированном Россией Крыму. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.
  • 9 октября 2019 года Приходько был задержан.
  • Активиста обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове и подготовке подрыва здания городской администрации Сак.

Темы: Росcиясуд


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