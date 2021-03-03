Полиция заставляла свидетельствовать против Стерненко его соратника Демчука – адвокаты

По словам адвокатов, люди, которые представились полицейскими, оказывали давление на Руслана Демчука, чтобы тот давал показания против своего соратника Сергея Стерненко по делу о похищении и пытках человека.

Источник: фейсбук-страница юридической компании "Миллер", чьи адвокаты защищают в суде Стерненко

Детали: По словам юристов, Демчук сообщил одному из их адвокатов, что 2 марта около 11:00 "неустановленные лица, которые представились сотрудниками управления полиции, посетили Руслана в Одесском СИЗО. Эти люди требовали от Демчука дать показания против Сергея Стерненко. За это обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора".

После получения этой информации компания "Миллер" безотлагательно инициировала применение к Демчуку мер безопасности в виде перевода в отдельную камеру. Ее адвокаты также направили заявление о преступлении по ч. 1 ст. 373 УК (принуждение давать показания).

Кроме того, после регистрации уголовного производства юристы планируют направить необходимые запросы и ходатайства с целью установления злоумышленников и других причастных к преступлению лиц.

Также со 2 марта интересы Демчука в уголовном производстве о похищении человека будет представлять уже адвокат юркомпании "Миллер" Илья Воробьев.

Предыстория: 23 февраля Приморский суд Одессы по делу о похищении и пытках человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Руслан Демчук - бывший глава отделения "Правого сектора" в Коминтерновском (сейчас Лиманский) районе Одесской области. В приговоре он значится как судимый в 2006 году за грабеж, освобожден в 2009 году условно-досрочно.

Кроме того, по данным УП, Демчук неоднократно был судим в 1995-2014 годах по статьям о грабеже, тяжких телесных повреждениях, подделку документов.

По версии следствия, Демчук организовал встречу с потерпевшим депутатом Щербичем, был за рулем машины, на которой его увезли в подвал, и вместе со Стерненко наносил потерпевшему повреждения.

Демчук, как и Стерненко, отрицает свою причастность к преступлению.

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