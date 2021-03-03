Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Полиция заставляла свидетельствовать против Стерненко его соратника Демчука – адвокаты

Среда, 3 марта 2021, 16:26
Фото: Думская

По словам адвокатов, люди, которые представились полицейскими, оказывали давление на Руслана Демчука, чтобы тот давал показания против своего соратника Сергея Стерненко по делу о похищении и пытках человека.

Источник: фейсбук-страница юридической компании "Миллер", чьи адвокаты защищают в суде Стерненко

Детали: По словам юристов, Демчук сообщил одному из их адвокатов, что 2 марта около 11:00 "неустановленные лица, которые представились сотрудниками управления полиции, посетили Руслана в Одесском СИЗО. Эти люди требовали от Демчука дать показания против Сергея Стерненко. За это обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора".

После получения этой информации компания "Миллер" безотлагательно инициировала применение к Демчуку мер безопасности в виде перевода в отдельную камеру. Ее адвокаты также направили заявление о преступлении по ч. 1 ст. 373 УК (принуждение давать показания).

Кроме того, после регистрации уголовного производства юристы планируют направить необходимые запросы и ходатайства с целью установления злоумышленников и других причастных к преступлению лиц.

Также со 2 марта интересы Демчука в уголовном производстве о похищении человека будет представлять уже адвокат юркомпании "Миллер" Илья Воробьев.

Предыстория: 23 февраля Приморский суд Одессы по делу о похищении и пытках человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Слушайте также подкаст Дело Стерненко: Почему результаты расследования вызывают вопросы?

Украинская правда
Темы: Стерненкополиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Венедиктова подала в суд на ведущую Соколову и гостя ее студии

инфографикаУкраинцы хуже относятся к РФ, чем россияне к Украине – опрос

Дарницкий мост достроят в 2021 году - "УЗ" и "Укравтодор" подписали меморандум

Кравчук: Киев видит угрозу выхода стороны РФ из режима прекращения огня

Отменить перевод часов: Рада сделала первый шаг

Радуцкий говорит, что коронавирус мутирует: у украинцев появляются новые симптомы

Все новости...
Стерненко
Аваков о Стерненко: В чем его героизм?
МВД поблагодарило участникам митинга в поддержку Стерненко в Киеве
Сторонники Стерненко готовятся к бессрочной акции, жгут фаеры и шашки
Последние новости
17:38
H&M в мае откроет первый магазин в Харькове
17:38
МИД выразил протест России из-за заключения украинца Приходько
17:27
Назвали причины взрыва в больнице Черновцов, где погибли два человека
17:15
Женщины являются собственницами лишь 3% крупнейших компаний в Украине - исследование
16:49
Украинские ученые получили первые результаты исследования относительно лечения пневмонии при COVID-19 стволовыми клетками
16:46
видео"Закарпатье в обмен на вакцину": премьер Словакии некорректно пошутил о договоренности с РФ
16:35
Комитет поддержал законопроект Зеленского о наказании за ложь в декларации
16:32
Верховный суд оставил без движения второй иск Тупицкого относительно отстранения с должности
16:28
Кабмин утвердил план борьбы с выводом средств в офшоры
16:26
Полиция заставляла свидетельствовать против Стерненко его соратника Демчука – адвокаты
Все новости...