Суд по делу похищения и пыток человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Источник: заседание Приморского райсуда Одессы

Детали: Прокуратура утверждала, что вина обвиняемых, Стерненко и его соратника Руслана Демчука, подтверждается показаниями потерпевшего Сергея Щербича, телефонными биллингами и показаниями свидетеля. Последняя рассказала, что видела, как Щербича затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Целью нападения, по мнению обвинения, было завладение имуществом Щербича – его банковской карточкой, телефоном. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что преступление якобы совершили "в связи с выполнением потерпевшим долга службы" – Щербич был депутатом райсовета. Также суд обратил внимание на то, что Стерненко рассказывал о своем негативном отношении к политическим взглядам потерпевшего.

Оба обвиняемые свою причастность к похищению Щербича полностью отрицали. Еще до завершения оглашения приговора Стерненко заявил, что считает решение суда политически мотивированным. Он заверил, что будет обжаловать приговор.

Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета. Он говорил, что случайно нашел пистолет возле дома.

В результате, экс-лидеру одесского "Правого сектора" назначили наказание за разбой и хранение пистолета, а за похищение человека – освободили от ответственности из-за сроков давности.

Весной 2015 году в Одесской области похитили и пытали Щербича – новоизбранного депутата Коминтерновского райсовета. По словам потерпевшего, ему позвонил Стерненко и предложил встретиться, чтобы обсудить вопросы его работы.

Приехав на место, депутат увидел несколько машин и людей, с двумя из которых, Стерненко и Демчуком, по его словам, был знаком лично. Депутат сел в одну из машин, затем пытался убежать, однако его силой увезли в подвал, где пытали. От мужчины, в частности, требовали отказаться от депутатства. Щербичу также угрожали физической расправой.

Когда жертву отпустили, он обратился к правоохранителям. По утверждению обвинения, Щербич сам указал на своих похитителей – Стерненко и Демчука. Однако сначала правоохранители публично не сообщали ни о конкретных лицах, причастных к преступлению, ни об их примечательных особенностях. Только за пять месяцев Стерненко и Демчуку вручили подозрения.

Их задержали и арестовали, однако позже выпустили из-под стражи. Дело передали в суд для рассмотрения по существу еще в 2016 году. Пострадавший практически не являлся в суд.

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