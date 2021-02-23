Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд дал Стерненко 7 лет тюрьмы по делу похищения и пыток человека

Вторник, 23 февраля 2021, 13:23
Суд дал Стерненко 7 лет тюрьмы по делу похищения и пыток человека

Суд по делу похищения и пыток человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Источник: заседание Приморского райсуда Одессы

Детали: Прокуратура утверждала, что вина обвиняемых, Стерненко и его соратника Руслана Демчука, подтверждается показаниями потерпевшего Сергея Щербича, телефонными биллингами и показаниями свидетеля. Последняя рассказала, что видела, как Щербича затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Целью нападения, по мнению обвинения, было завладение имуществом Щербича – его банковской карточкой, телефоном. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что преступление якобы совершили "в связи с выполнением потерпевшим долга службы" – Щербич был депутатом райсовета. Также суд обратил внимание на то, что Стерненко рассказывал о своем негативном отношении к политическим взглядам потерпевшего.

Оба обвиняемые свою причастность к похищению Щербича полностью отрицали. Еще до завершения оглашения приговора Стерненко заявил, что считает решение суда политически мотивированным. Он заверил, что будет обжаловать приговор.

Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета. Он говорил, что случайно нашел пистолет возле дома.

В результате, экс-лидеру одесского "Правого сектора" назначили наказание за разбой и хранение пистолета, а за похищение человека – освободили от ответственности из-за сроков давности.

Весной 2015 году в Одесской области похитили и пытали Щербича – новоизбранного депутата Коминтерновского райсовета. По словам потерпевшего, ему позвонил Стерненко и предложил встретиться, чтобы обсудить вопросы его работы.

Приехав на место, депутат увидел несколько машин и людей, с двумя из которых, Стерненко и Демчуком, по его словам, был знаком лично. Депутат сел в одну из машин, затем пытался убежать, однако его силой увезли в подвал, где пытали. От мужчины, в частности, требовали отказаться от депутатства. Щербичу также угрожали физической расправой.

Когда жертву отпустили, он обратился к правоохранителям. По утверждению обвинения, Щербич сам указал на своих похитителей – Стерненко и Демчука. Однако сначала правоохранители публично не сообщали ни о конкретных лицах, причастных к преступлению, ни об их примечательных особенностях. Только за пять месяцев Стерненко и Демчуку вручили подозрения.

Их задержали и арестовали, однако позже выпустили из-под стражи. Дело передали в суд для рассмотрения по существу еще в 2016 году. Пострадавший практически не являлся в суд.

Читайте также: Майдан, наркотики, Аваков и другие войны Сергея Стерненко

Предыстория:

  • В 2018 году на Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая, погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
  • Позже Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено в любом случае.
  • 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые напали на Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
  • Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ.
  • В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Стерненкосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Стерненко
За одно из нападений на активиста Стерненко обвиняемый получил 10 лет тюрьмы
Активист Стерненко рассказал, почему не воюет на фронте: Как волонтер - более эффективен
Стерненко отменили наказание за один патрон
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: