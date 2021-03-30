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В Польше более 2 млн человек получили две дозы вакцины от коронавируса

Вторник, 30 марта 2021, 10:30

В Польше уже более 2 млн человек получили прививки от коронавируса обеими дозами.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом сообщил руководитель канцелярии премьера Михал Дворжик.

"Мы призываем тех, чья очередь пришла, записываться на доступные даты", - добавил он.

Финальные цифры по вакцинации за понедельник еще не обнародованы. Утром 29 марта привитых второй дозой было около 1 992 600, а первой дозой - более 5 800 000.

В середине апреля Польша рассчитывает получить первые дозы вакцины Janssen (Johnson & Johnson) - последней из утвержденных в ЕС.

С прошлой недели в Польше началась регистрация на прививку людей старше 60 лет.

Представитель правительства Петр Мюллер заявил, что до конца июня крайней мере первой дозой рассчитывают вакцинировать минимум 10 млн человек.

Напомним, неделю в Польше сказался новыми рекордными показателями заражений за все время эпидемии. Самый высокий зарегистрировали в пятницу - более 35 000 новых случаев.

С 29 марта в стране начали перевозить коронавирусных больных между регионами из-за недостатка мест в больницах.

Темы: Польшавакцинация


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