В Киеве отменили работу продуктовых ярмарок из-за COVID-19
Вторник, 30 марта 2021, 11:49
Городские власти решили приостановить работу сельскохозяйственных продуктовых ярмарок в Киеве с 1 по 12 апреля.
Источник: первый заместитель председателя по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий в КГГА Алексей Кулеба
Детали: От 1 до 12 апреля сельскохозяйственные продуктовых ярмарок в Киеве не будет.
Кулеба отметил, что такое решение власти приняли из-за стремительного распространения COVID-19 и ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.
Ярмарки будет восстановлено после улучшения ситуации с заболеваемостью.
Киев пока остается в "красной зоне".
За последние сутки в столице обнаружили более 1400 новых случаев заражения, 33 человека умерли.
Украинская правда