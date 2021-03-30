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В Киеве отменили работу продуктовых ярмарок из-за COVID-19

Вторник, 30 марта 2021, 11:49
В Киеве отменили работу продуктовых ярмарок из-за COVID-19

Городские власти решили приостановить работу сельскохозяйственных продуктовых ярмарок в Киеве с 1 по 12 апреля.

Источник: первый заместитель председателя по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий в КГГА Алексей Кулеба

Детали: От 1 до 12 апреля сельскохозяйственные продуктовых ярмарок в Киеве не будет.

Кулеба отметил, что такое решение власти приняли из-за стремительного распространения COVID-19 и ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.

Ярмарки будет восстановлено после улучшения ситуации с заболеваемостью.

Киев пока остается в "красной зоне".

За последние сутки в столице обнаружили более 1400 новых случаев заражения, 33 человека умерли.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусКиев
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