Чиновника Минюста подозревают в убытках государству на 24 млн

Руководитель государственного предприятия, входящего в систему Министерства юстиции, заключил ряд договоров с предпринимателем, что противоречили интересам государства и нанесли ему ущерб на 24 миллиона гривен.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Правоохранители установили, что руководитель государственного предприятия системы Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Министерства юстиции Украины заключил ряд договоров с субъектом хозяйственной деятельности, который занимается выращивания сельскохозяйственных культур".

Детали: Отмечается, что условия соглашения чиновник не согласовал с руководством центрального органа управления. Сейчас ему сообщили о подозрении в служебной халатности.

Руководителю госпредприятия грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностю до трех лет.