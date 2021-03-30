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Чиновника Минюста подозревают в убытках государству на 24 млн

Вторник, 30 марта 2021, 12:05

Руководитель государственного предприятия, входящего в систему Министерства юстиции, заключил ряд договоров с предпринимателем, что противоречили интересам государства и нанесли ему ущерб на 24 миллиона гривен.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Правоохранители установили, что руководитель государственного предприятия системы Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Министерства юстиции Украины заключил ряд договоров с субъектом хозяйственной деятельности, который занимается выращивания сельскохозяйственных культур".

Детали: Отмечается, что условия соглашения чиновник не согласовал с руководством центрального органа управления. Сейчас ему сообщили о подозрении в служебной халатности.

Руководителю госпредприятия грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностю до трех лет.

Темы: Минюстполиция


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