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Мэр Ниццы снова высказался за использование российской вакцины "Спутник V"

Вторник, 30 марта 2021, 12:33
Мэр Ниццы снова высказался за использование российской вакцины Спутник V
Фото 1news.com.ua

Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози вновь высказался в пользу использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", настаивая, что это позволит ускорить темпы вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Он отметил, что российскую вакцину "используют в 48 странах мира и она выглядит доказавшей результативность после всех испытаний".

Мэр также намекнул, что готов инициировать приобретение вакцины, но ее невозможно будет применять без разрешения соответствующих органов.

"В случае Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson речь идет о заказах на уровне ЕС. Поскольку в случае "Спутника" централизованного заказа нет, это означает, что мы могли бы ее заказать. Единственная проблема – я не имею права отдать распоряжение о ее использовании, для этого необходимо разрешение регулятора в сфере здравоохранения. Но заказать я могу", – сказал Эстрози.

Напомним, в середине марта Кристиан Эстрози уже призвал правительство дать ему разрешение на ввоз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", уверяя, что может "быстро получить несколько десятков тысяч доз".

Он пояснил, что выступает за децентрализацию во Франции, так как в кризисных ситуациях региональная власть часто может действовать быстрее центральной.

В качестве примера он привел вопрос поставок масок: по словам Эстрози, прошлой весной он быстро решил эту проблему в Ницце, тогда как в остальной стране наблюдался дефицит.

До сих пор только две страны ЕС приобрели российскую вакцину – Венгрия и Словакия. В последний эта закупка вызвала глубокий политический кризис, что привело к отставке премьера.

Темы: ФранцияРосcиявакцинациякоронавирус
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