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До 20 тепла: в Украине резко потеплеет

Вторник, 30 марта 2021, 12:43
До 20 тепла: в Украине резко потеплеет
Фото: Pixabay

В ближайшие двое суток на территории Украины значительно потеплеет – в западных и северных областях температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов.

Источник: прогноз погоды от Укргидрометцентра, который передает Интерфакс-Украина

Детали:

В среду, 31 марта, в Украине, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью в северных и западных областях 2-7° тепла, днем 12-17° тепла (в Карпатах ночью 0-5 ° мороза, днем 3-8 ° тепла); на остальной территории ночью от 1 ° тепла до 4° мороза, днем 8-13° тепла.

В Киеве в среду без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем около 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 марта самая высокая температура днем (+22,4°) была в 1968 году, самая низкая ночью(-8,8°)в 1929 году.

В четверг, 1 апреля, в Украине без осадков, лишь днем в западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, западный, 5-12 м/с, днем в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 4-9° тепла, днем 15-20°; на остальной территории ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем 12-17° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 17-19°.

Темы: погода
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