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Турция заявила о начале испытаний собственной вакцины от коронавируса

Вторник, 30 марта 2021, 12:56

Турция готовится начать первую стадию испытаний собственной интраназальной вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu, об этом сказал министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

Вакцину разрабатывают турецкие ученые в сотрудничестве с институтом нанотехнологий Nanografi, что находится в Анкаре. Ожидается, что вакцина в такой форме будет эффективной и ее можно будет модифицировать, если вирус впоследствии мутирует и станет более устойчивым.

По его словам, доклинические этапы исследований успешно завершились и вскоре начнется первый этап клинических испытаниях на людях.

"Когда все этапы клинических испытаний успешно завершатся, мы планируем начать использовать вакцину в этом году", - цитирует его агентство.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на онлайн-заседании ООН по ситуации с коронавирусом уже заявил, что будущая турецкая вакцина будет максимально доступной во всем мире.

Турция до сих пор использовала вакцины против COVID-19, разработанные китайской Sinovac.

25 марта Анкара заявила, что начала переговоры о приобретении российского "Спутника V".

Темы: Турциявакцинациякоронавирус


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