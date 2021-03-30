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Лукашенко говорит, что в Беларуси нужно сохранить "сильную президентскую власть"

Вторник, 30 марта 2021, 13:10
Лукашенко говорит, что в Беларуси нужно сохранить сильную президентскую власть

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что даже в случае перераспределения полномочий президента необходимо сохранить сильную президентскую власть.

Источник: Tut.by

Прямая речь: "У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху.

Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы "растворим" будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет".

Детали: По его словам, в Беларуси не должны принимать решения, которые в результате работы над Конституцией потом придется отменять.

Предыстория:

  • Лукашенко находится у власти почти 30 лет.
  • С августа 2020 году в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусьпрезидентКонституция
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