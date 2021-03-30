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Эстония продлила жесткий карантин почти до конца апреля

Вторник, 30 марта 2021, 14:19
Эстония продлила жесткий карантин почти до конца апреля
иллюстративное фото

Правительство Эстонии продлило действующие ограничения для борьбы с эпидемией коронавируса до 25 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Министр образования и науки Лийна Керсна рассказала, что в следующий раз ситуацию планируют оценить 13 апреля, чтобы проверить, есть ли основания для более ранних послаблений.

Напомним, жесткий карантин в Эстонии ввели с 11 марта. С этого дня закрыты все магазины, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов, заправок и других, продающих товары первой необходимости.

Рестораны могут продавать блюда только с собой или на доставку.

Учреждения сферы услуг, не закрыли, могут принимать лишь на четверть емкости. Школьники учатся дистанционно, а в детсады детей советуют приводить только при крайней необходимости.

Занятия спортом разрешены только на улице и с соблюдением правила "2 + 2" (не более вдвоем с соблюдением дистанции 2 метра от других).

Собрания и религиозные мероприятия разрешены исключительно улице с участием не более 10 человек.

Сначала меры ввели на один месяц - до 11 апреля.

По последним данным Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний, Эстония сейчас - на 1-м месте в Европе по показателю заболеваемости коронавирусом (1520 случаев на 100 000 населения). До недавнего времени первой по количеству заражений была Чехия, которая теперь на 2-м месте. На третьей позиции - Венгрия, где показатель также больше 1000.

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Темы: Эстониякарантинкоронавирус
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