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В Хмельницкой области почти закончились койки для больных COVID

Вторник, 30 марта 2021, 14:44

В Хмельницкой области загруженность коек в больницах, оказывающих помощь больным с COVID-19, составляет 94%.

Источник: сайт областной государственной администрации

Детали: Всего в больницах региона находится 1 853 больных коронавирусом. Еще 10 тысяч человек лечатся амбулаторно.

По состоянию на 30 марта в Хмельницкой области зарегистрировано 63,1 тыс. случаев COVID-19. Из них 2,5 тыс. - дети, 4,1 тыс. - медработники.

В течение пандемии в области выздоровели от коронавируса 50,1 тыс. человек.

Количество летальных случаев в результате осложнений COVID-19 – 1 128 человек.

Украинская правда
Темы: ХмельнитчинакоронавирусCovid-2019жертвы


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