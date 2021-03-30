Почти 90% коек для больных COVID-19 в Харькове заняты

В Харькове занято 87,2% коек в городских медучреждениях, предназначенных для лечения больных COVID-19.

Источник: заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан на рабочем совещании в Харьковском городском совете, цитирует официальный сайт мэрии

Детали: По данным вице-мера, 732 пациента проходят лечение в стационаре, 438 из них находятся на кислородной поддержке.

Горбунова-Рубан отметила, что Харьков останется в "оранжевой" зоне, если данные по уровню заболеваемости этой неделе не превысят показатели прошлого на 50%. Сейчас этот показатель составляет 26%.

Кроме того чиновница сообщила, что в городских поликлиниках продолжается тестирование всех пациентов, обращающихся с признаками простудного заболевания. Всего было протестировано 51 тыс. человек, 8 тыс. 370 результатов оказались положительными, и все больные были направлены на ПЦР-тестирование.