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Почти 90% коек для больных COVID-19 в Харькове заняты

Вторник, 30 марта 2021, 14:57
Почти 90% коек для больных COVID-19 в Харькове заняты

В Харькове занято 87,2% коек в городских медучреждениях, предназначенных для лечения больных COVID-19.

Источник: заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан на рабочем совещании в Харьковском городском совете, цитирует официальный сайт мэрии

Детали: По данным вице-мера, 732 пациента проходят лечение в стационаре, 438 из них находятся на кислородной поддержке.

Горбунова-Рубан отметила, что Харьков останется в "оранжевой" зоне, если данные по уровню заболеваемости этой неделе не превысят показатели прошлого на 50%. Сейчас этот показатель составляет 26%.

Кроме того чиновница сообщила, что в городских поликлиниках продолжается тестирование всех пациентов, обращающихся с признаками простудного заболевания. Всего было протестировано 51 тыс. человек, 8 тыс. 370 результатов оказались положительными, и все больные были направлены на ПЦР-тестирование.

Украинская правда

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Темы: коронавирусХарьков
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