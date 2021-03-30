Шмыгаль поручил МИД договориться с международными партнерами о путешествиях для украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел обсудить с международными партнерами механизмы, которые должны обеспечить гражданам Украины возможность беспрепятственно путешествовать в другие страны на фоне пандемии.

Об этом шла речь на онлайн-совещании под председательством премьера во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Совещание было посвящено механизмам, которые должны обеспечить гражданам Украины возможность беспрепятственно путешествовать в другие страны в период пандемии.

"Мы активно наблюдаем, к каким действиям прибегают европейские страны в этом направлении. Изучаем, какие именно данные они собирают и как используют, чтобы дать новое развитие туризму и не только. Этот опыт мы потом используем в Украине в необходимом формате, чтобы граждане, несмотря на пандемию, могли свободно и безопасно путешествовать по миру", - заявил Шмыгаль.

Премьер поручил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе обсудить и проанализировать с международными партнерами все детали сотрудничества в этом вопросе.

По словам вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина с технической точки зрения готова к тому, чтобы приобщиться к подобной работе и активно участвовать в разработке и тестировании таких механизмов.

Напомним, еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.

25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по "цифровым зеленым сертификатам" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.

На запуск "паспортов вакцинации" больше всего надеются страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, рассчитывая таким образом частично спасти следующий сезон.

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