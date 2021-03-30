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Зеленский в мае планирует посетить Польшу

Вторник, 30 марта 2021, 17:05
Зеленский в мае планирует посетить Польшу

В Офисе президента готовят визит Владимира Зеленского в Варшаву в начале мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в комментарии агентству "Укринформ" по итогам заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Жовква сообщил, что стороны согласовали график контактов на высшем уровне на текущий год.

По его словам, в ОП ожидают участие президента Польши Анджея Дуды в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-летия Независимости Украины.

"В свою очередь планируем визит президента Владимира Зеленского в Варшаву в мае для участия вместе с другими европейскими лидерами в торжествах по случаю 230-й годовщины Конституции Польши", - сказал Жовква.

29 марта с участием Жовква и государственного секретаря канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского состоялось XXIX заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши, которое прошло в формате видеоконференции.

На встрече стороны, среди прочего, подтвердили готовность ко взаимной поддержке и обмену опытом, что будет способствовать получению перспективы членства Украины в ЕС и НАТО, связанной с консолидацией усилий для продолжения внутренних реформ с целью достижения Украиной требований и стандартов евротрансатлантического сообщества.

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Темы: ЗеленскийПольша
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