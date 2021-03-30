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Словацкий кризис из-за "Спутника": президент приняла отставку премьера Матовича

Вторник, 30 марта 2021, 18:01

Президент Словакии Зузана Чапутова 30 марта приняла отставку главы правительства Игоря Матовича, который покинул пост в связи с кризисом вокруг закупки российской вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Чапутова приняла отставку Матовича и поручила Эдуарду Гегеру, министру финансов в правительстве Матовича, формирование нового кабинета.

Матович, как сообщалось, займет пост министра финансов в правительстве Гегера.

Матович попрощался с должностью премьера, написав в Facebook: "Когда год забирает десять из вашей жизни. Это была честь. И спасибо".

Напомним, в воскресенье Матович объявил, что покинет свой пост и обменяется должностями с министром финансов Эдуардом Гегером.

Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Читайте также: Конец действия "Спутника": как Словакия вышла из политического кризиса

Темы: Словакиявакцинация


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